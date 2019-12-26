Украинский журналист призвал Киев отказать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Максимум» на YouTube-канале «НАШ» призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.

«Я Владимиру Зеленскому сказал, что я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, то государство обеспечит вас жильем и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины. Все остальные – поклонники русского мира, люди, которые славят Путина, – идите в … . Оставайтесь там у себя, приглашайте свой русский мир, делайте что хотите, хватит издеваться над Украиной и украинцами», – заявил он, пе6редает «Царьград».

По мнению Гордона, Донбасс и Крым, «постоянно мучают Украину своими требованиями и своим русским миром». Поэтому от них надо «временно отделиться». «Зато потом, когда Украина будет процветать», добавил он, нужно будет подумать, принимать ли Донбасс назад.

Пользователи Сети отреагировали на слова журналиста.

«Дима Гордон набрался смелости и, отказавшись от Крыма и Донбасса, послал всех крымчан и дончан туда, где на самом деле находятся и Украина, и сам Дима», – прокомментировала заявление Гордона журналистка Юлия Витязева.

«Особенно повеселило «дадим жилье и работу». Пирамидки продавать – такая работа?» – сыронизировал пользователь @poket234, имея в виду, что Гордон в свое время заработал состояние на продаже «магических пирамидок».

«Дима тупо работает за деньги и служит тем, кому близка идеология нацизма. Дима это рупор олигархов, Дима не самостоятелен, Дима свалит в кусты, если что», – добавил @ZTL2L4RcPaoyqvD.

«А, так это Донбасс над Украиной издевается? Заставляет бомбить города и села. Заставляет похищать и убивать людей? И ничего у этого человека ведь в голове не щелкает, когда он говорит такое», – возмутился @peissan1.

«Дима, Дима, проснись! Тебя Крым и Донбасс послали в … почти шесть лет тому назад», – напомнил @AnthraxKoch.

«И всю эту пафосную и страстную речь загубила фраза – когда мы будем процветать», – сыронизировал @SERG__ROTENBERG.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.