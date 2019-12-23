Британцев решили заманивать в армию ягодицами Кардашьян

Выдающаяся часть тела американской звезды Ким Кардашьян появится в рекламе армии Великобритании, сообщили СМИ.

Как сообщает Daily Mail, при помощи фото Кардашьян, минобороны Британии хочет повысить привлекательность армии.

Идея рекламы состоит в том, чтобы показать молодым людям, что служба в войсках придаст им больше уверенности и уважения других людей, чем количество лайков в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Напомним, в пятницу сообщалось, что Ким Кардашьян Уэст снялась для журнала 7Hollywood, однако пользователи Instagram раскритиковали звезду за цвет ее кожи, который на снимке получился немного темнее, чем обычно.

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