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Танк Т-80 с «царь-мангалом» облегчил наступление на южнодонецком направлении
Минобороны РФ показало модернизированный танк Т-80 с защитными сооружениями
Танк Т-80 мотострелкового соединения с «царь-мангалом» успешно поразил позиции ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении, несмотря на помехи FPV-дронов.
Минобороны РФ продемонстрировало работу модернизированного танка Т-80 в зоне СВО, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» использовали танк для поражения опорного пункта ВСУ, что облегчило наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении. Танк был доработан с целью улучшения защиты от вооружений противника.
Танкисты вышли на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника. В результате были уничтожены пулеметные точки и укрепления, что обеспечило огневую поддержку наступающим пехотным группам. Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех.
По словам командира взвода с позывным «Уфа», «проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины». Он добавил, что танк оснащен «царь-мангалом» – защитными сооружениями, а также цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.
Медведев также отметил, что поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз.
В течение недели Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, как сообщило российское Минобороны.