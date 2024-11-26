Минобороны РФ показало модернизированный танк Т-80 с защитными сооружениями

Tекст: Денис Тельманов

Минобороны РФ продемонстрировало работу модернизированного танка Т-80 в зоне СВО, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» использовали танк для поражения опорного пункта ВСУ, что облегчило наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении. Танк был доработан с целью улучшения защиты от вооружений противника.



Танкисты вышли на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника. В результате были уничтожены пулеметные точки и укрепления, что обеспечило огневую поддержку наступающим пехотным группам. Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех.

По словам командира взвода с позывным «Уфа», «проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины». Он добавил, что танк оснащен «царь-мангалом» – защитными сооружениями, а также цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

Медведев также отметил, что поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз.

В течение недели Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, как сообщило российское Минобороны.