Пушков объяснил решение Макрона и Меркель продлить санкции против России

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...

Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

Сергей Мардан, публицист
Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
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Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
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      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

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              Пушков объяснил решение Макрона и Меркель продлить санкции против России

                 13 декабря 2019, 12:28
              Фото: Yves Herman/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «По результатам встречи «нормандской четверки» произошли некоторые сдвиги в лучшую сторону. Это было отмечено и в Париже, и в Берлине, но подвижки сочли не настолько существенными, чтобы отказываться от санкционной политики», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он оценил решение ЕС о продлении еще на полгода санкций против России.

              «Решение о продлении санкций было неформально согласовано странами Евросоюза еще до переговоров «нормандской четверки». Результаты встречи в Париже ожидали для того чтобы принять окончательное решение, – отметил сенатор Алексей Пушков. – Поскольку радикального прорыва не произошло, и произойти не могло, прежде всего, по вине Киева, который отказался обеспечить разведение воюющих сторон, то Евросоюз принял достаточно легкое для себя решение – подтвердить продление санкций».

              В пятницу стало известно, что лидеры стран – членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе приняли политическое решение – продлить еще на полгода антироссийские экономические санкции. Напомним, ранее было установлено, что срок действия санкций истекает 31 января 2020 года. О решении лидеров ЕС сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

              Источник в делегации одной из стран сообщества сообщил: решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Утверждение формального решения о продлении санкций ожидается в ближайшие две недели.

              Газета ВЗГЛЯД писала об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже. По мнению Пушкова, по результатам этой встречи произошли некоторые сдвиги в лучшую сторону. Это было отмечено и в Париже и в Берлине, но подвижки сочли не настолько существенными, чтобы отказываться от санкционной политики, добавил сенатор.

              Известно, что Евросоюз расколот по вопросу России, напомнил Алексей Пушков. «Но есть очень сильное и активное крыло, которое поддерживается США, во главе с Польшей. Туда входят прибалтийские республики, Великобритания, еще рад стран», – напомнил сенатор. «Этот и блок настаивает на продолжении секционной политики вплоть до «окончательного решения кризиса на Востоке Украины», – указал Пушков.

              «Если бы сейчас был бы поставлен вопрос о пересмотре санкций, это вызвало бы очередной раскол в Евросоюзе, – заметил сенатор. – А там и так много проблем. И очень много расколов – и по поводу расширения ЕС, и в отношении выхода Великобритании из Евросоюза. Там не хотят создавать еще один элемент раскола в организации, которая и без того переживает очень серьезный внутренний кризис. Проще возобновить то решение, которое уже было принято», – подчеркнул сенатор, отметив, что он не удивлен решением о продлении санкций.

              «Я лишь считаю, что это абсолютно тупиковая политика. Единственно правильный путь, который предлагали в свое время, в частности, немецкие политики – это поэтапное снятие санкций», – акцентировал Алексей Пушков.

              То есть по мере прогресса на переговорах, санкции должны ослабевать и становится менее значимыми, подчеркнул сенатор. Пушков напомнил, что «с такой идеей выступал предыдущий глава МИД Германии Зигмар Габриэль (занимал этот пост в 2017-18 годах – прим. ВЗГЛЯД) на определенном этапе». Но идея ослабления санкций была отвергнута антироссийским большинством, и не получила дальнейшего развития. Но это предложение – поэтапное снятие санкций по мере продвижения урегулирования ситуации на Востоке Украины – единственно верное, полагает Пушков.

              «Если ставить санкции в зависимость от полного решения конфликта, это может занять еще долгие годы. И это зависит не от России, и даже не от ДНР и ЛНР. Это во многом зависит от Киева», – поделился собеседник.  На парижском саммите больший прогресс не был достигнут исключительно по вине украинской стороны, продолжил сенатор. «Украина не может обеспечить элементарного разведения войск, не говоря уже об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения и других пунктах Минских соглашений. Поэтому фактически Евросоюз оказался в заложниках у Киева и от того насколько далеко там могут пойти в разрешении конфликта», –констатировал Пушков.          

              «Это весьма непродуктивный подход, который блокирует саму возможность какого-либо прогресса. И он обрекает Евросоюз на дальнейшие экономические и финансовые потери. А европейский бизнес – на отказ от целого ряда выгодных проектов и значительной инвестиционной активности. Такой подход не создает какой-либо позитивной перспективы», – отметил сенатор.

              При этом он выразил надежду на что, в Евросоюзе осознают – эту тупиковую политику пора пересматривать. И в следующем полугодии, возможно после следующего нормандского саммита, начнется какое-то движение в сторону пересмотра санкций.

              «Политика «все или ничего» и «санкции до победного конца» – несостоятельна, потому что кризис очень сложный, требует многих этапов, длительных переговоров и выверенного решения. Я считаю, что единственно правильное решение для Евросоюза – каждый прогресс в выполнении пунктов минских соглашений, сопровождать частичным пересмотром санкций в отношении России. Тем более, что Россия не является одной из сторон конфликта на Украине, и не она несет ответственность за то, что там происходит», – резюмировал сенатор Пушков.

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