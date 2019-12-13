Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России

Лидеры стран – членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года, сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», – приводит его слова ТАСС.

Источник в делегации одной из стран сообщества сообщил, что решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате».

Утверждение формального решения о продлении санкций ожидается в ближайшие две недели.

Между тем в Европе все чаще звучат призывы отменить санкции против России. Об этом часто говорят, в частности, в Германии, особенно на востоке страны. Германские политики подчеркивали, что ответные ограничительные меры России наносят большой ущерб экономике ФРГ. Депутат Бундестага Антон Фризен («Альтернатива для Германии») рассказывал об обанкротившихся из-за санкций против России немецких бизнесменах.