В Германии пожаловались на ответные санкции России

Санкции Европейского союза в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, однако ответные ограничительные меры России наносят большой ущерб, заявил глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг в интервью газете Rheinische Post.

«Самое важное – поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией», – сказал политик в ответ на вопрос о возможности смягчения санкций, передает РИА «Новости».

Моринг напомнил, что Восточная Германия более тесно связана с Россией, чем западная часть страны.

По его словам, европейские санкции против России не сильно сказываются на экономике Германии. «Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства», – признает он.

«Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений», – заключил политик.

Напомним, по данным социологических опросов, большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций против России. В частности, за последнее время Саксония неоднократно требовала отменить санкции против России.