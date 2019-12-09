Премьер Тюрингии призвал отменить «бесполезные санкции» против России

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия (Германия) Бодо Рамелов в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже потребовал ослабить западные санкции в отношении России, назвав их бесполезными. Об этом пишет немецкое издание Märkische Allgemeine.

«Высшей целью должно быть улучшение ситуации, в которой оказалось гражданское население (на востоке Украины – прим. ВЗГЛЯД). Ослабление или отмена бесполезных санкций может поспособствовать процессу мирного урегулирования», – приводит его слова ИноТВ.

Премьер Тюрингии выразил готовность приветствовать любой шаг на пути к миру и стабильности в Донбассе.

«Улучшение отношений между Россией и Украиной имело бы большое значение и для Тюрингии с экономической точки зрения», – добавил Рамелов.

Призывы отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Россией звучат в Германии все чаще, особенно на востоке страны. Германские политики подчеркивали, что ответные ограничительные меры России наносят большой ущерб экономике ФРГ. Депутат Бундестага Антон Фризен («Альтернатива для Германии») рассказывал об обанкротившихся из-за санкций против России немецких бизнесменах.

Напомним, встреча «нормандской четверки» пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. По информации СМИ, Россия занимает жесткую позицию на переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также анализировала, почему «нормандский» саммит не поможет Донбассу.

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