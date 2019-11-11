Санкции ЕС против России разорили немецких бизнесменов

Депутат Бундестага Антон Фризен («Альтернатива для Германии») рассказал об обанкротившихся из-за санкций против России немецких бизнесменах.

Инициатива депутатов от фракции «Альтернатива для Германии», призывавшей к содействию в снятии санкций ЕС, наложенных на Россию в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, была рассмотрена и отклонена немецким бундестагом 24 октября.

«Влияние этих санкций на малый и средний бизнес востока Германии оказалось еще выше, чем на западногерманские предприятия. Я лично знаю в моем округе предпринимателей, которые пострадали в результате антироссийских санкций, вплоть до банкротства. При этом в одной только Тюрингии 220 фирм занимаются торговлей с Россией», – передает РИА «Новости» слова Фризена, который является автором парламентской инициативы о снятии санкций с России.

«В Восточной Германии есть политический консенсус, там почти все партии, включая ХДС (Христианско-демократий союз, немецкая консервативная партия, куда входит и канцлер ФРГ Ангела Меркель – прим.ВЗГЛЯД) и социал-демократов, выступают за снятие санкций с России. Кроме партии «Зеленые». Если голос востока будет услышан, если интересы восточногерманских земель будут приняты во внимание в большей степени, чем это происходило до сих пор, то и в вопросе отношений с Россией можно добиться изменений», – заявил депутат.

Фризен добавил, что, по его мнению, санкции не могут привести к изменению в статусе Крыма.

«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей. Говорить о том, что эти санкции предотвратили «аннексию Донбасса», несерьезно и бездоказательно. С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар – это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности», – заявил депутат.

По словам Фризена, «у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией, так называемое «участие без признания», и очень важно было бы перенести эту стратегию сегодня и на Крым».



«Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена», – рассказал парламентарий.

Напомним, в Германии признавали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза потеряли из-за антироссийских санкций около 100 млрд долларов.

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