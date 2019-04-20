Немецкий депутат назвал вред от антироссийских санкций для ЕС

Санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, они также направлены против Евросоюза и служат интересам американских компаний, заявил депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

«Санкции против России не отвечают интересам немецких компаний, таких как Siemens, фармацевтические компании. Разве им пошли на пользу эти санкции? Какая им польза от этих санкций? Это помогает американским компаниям, которые хотят получить присутствие на европейском рынке. Но стратегия направлена не просто против России, но и против Евросоюза, против Германии», – заявил Койтер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Евросоюз ослаб экономически и ухудшил свои отношения с Россией. По словам депутата, санкции несут также несколько других рисков, включая нарушение коллективной безопасности, сокращение международной торговли, инвестиционной активности, сокращают рост ВВП и ведут к политической нестабильности.

Ранее вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что потери Австрии от антироссийских санкций составили 100 млн долларов.