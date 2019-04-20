В Австрии назвали потери страны от санкций против России

В австрийских муниципалитетах считают, что санкции против России нанесли ущерб бизнесу страны и многим другим европейским странам, об этом заявил на Ялтинском международном экономическом форуме бывший вице мэр города Линц Детлеф Виммер.

«США, которые наложили санкции на Россию, навредили бизнесу многих стран Европы в том числе. Но Россия сумела выстоять. Мы видим ситуацию в Крыму, видим, что здесь выстроили за последние пять лет», – заявил Виммер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в некоторых округах и районах Австрии не одобряют санкции. «Мы считаем, что нам навредили эти санкции в размере где-то 100 миллиардов долларов», – подчеркнул он.