Володин назвал сумму потерь стран ЕС из-за антироссийских санкций

Страны Евросоюза потеряли из-за антироссийских санкций около 100 млрд долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на конференции «Словацкое национальное восстание и современность».

«Евросоюз, в который входит Словакия, принял санкции, и наши отношения во многом из-за этого страдают, если говорить о товарообороте. Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности, и вы знаете, что в 2015-2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация, в 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика стала расти», – передает слова Володина РИА «Новости».

Он отметил, что за это время Россия переориентировалась, нашла новые рынки.

«Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно – потери стран Евросоюза составляют порядка 100 млрд долларов», – сказал Володин.

Спикер Госдумы заметил, что Россия вышла на импортозамещение в ВПК, нефтегазовом комплексе и других сферах.

В июне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок Европы показал устойчивость к ответным санкциям Москвы, а экономика Россия понесла потери.

В то же время в Германии признавали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу.