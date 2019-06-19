Могерини оценила ущерб экономике ЕС от контрсанкций России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок Европы показал устойчивость к ответным санкциям Москвы, в то время как экономика Россия понесла потери.

Могерини заявила в ответ на запрос депутата Европарламента, что, несмотря на трудности, которые были вызваны введенным Москвой продовольственным эмбарго, «агропродовольственный экспорт ЕС показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», передает «Коммерсант».

Она добавила, что «побочное влияние ограничительных мер на Россию для экономики ЕС остается сдержанным и управляемым в целом».

Могерини также сказала, что санкции ЕС в отношении России не стали единственной причиной ослабления экономики страны – они совпали «с появлением более широких экономических препятствий, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и снижение курса рубля».

Глава дипломатии ЕС уточнила, что перечисленные факторы привели к «значительному замедлению российской экономики» в 2014 году и «относительно медленному восстановлению с тех пор».

Ранее Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение. До этого в Германии указали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, они также направлены против ЕС и служат интересам американских компаний.