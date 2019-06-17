Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение

Россия включена Еврокомиссией в список стран с наибольшим числом «торговых барьеров» для европейских компаний, ЕС указывает на российскую политику импортозамещения, следует из доклада за 2018 год.

«По сравнению с 2017 годом, десяток стран с наибольшим количеством барьеров остался прежним, хотя и в несколько ином порядке. Прежде всего, и впервые, Китай занял место страны с самым высоким числом отмеченных барьеров – 37 препятствиями экспортным и инвестиционным возможностям ЕС. Россия заняла второе место с 34 барьерами в настоящее время, за ней следуют Индия (25), Индонезия (25) и США с 23 барьерами», – передает РИА «Новости» текст доклада.

Еврокомиссия утверждает, что в прошлом году смогла устранить 35 торговых барьеров, в том числе в России. Так, в 2018 году, отмечается в докладе, ЕС добился устранения «российских антидемпинговых мер в отношении легких коммерческих автомобилей».

«Тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств», – говорится в докладе.

Указывается также, что ряд барьеров, о которых сообщалось в предыдущие годы, по-настоящему начали влиять на операторов Евросоюза в 2018 году.

«Следует также отметить дальнейшие негативные изменения в отношении существующего барьера по требованиям к маркировке, которые были дополнительно распространены на другую продукцию, такую как электроника», – говорится в документе.

Еврокомиссия считает некоторые меры «сомнительными» с точки зрения «совместимости с международными обязательствами России», что способствовало «предотвращению роста торговли между ЕС и Россией».

Отметим, что большинство «торговых барьеров» со стороны России спровоцированы антироссийскими санкциями. В апреле в Германии указали, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, они также направлены против Евросоюза и служат интересам американских компаний.