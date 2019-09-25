Соратник Меркель предложил пошагово отменить антироссийские санкции

Глава отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг выступил за пошаговую отмену антироссийских санкций до 2021 года, сообщили СМИ.

«Первые шаги здесь нужно сделать в этот выборный период. Можно увязать отмену санкций с ситуацией на востоке Украины», – передает ТАСС слова немецкого политика со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Если будет видно, что там происходит движение к разумному решению, санкции могут быть ослаблены – шаг за шагом, постепенно», – сказал Моринг. По его словам, в восточных регионах Германии ожидают готовности к диалогу с Россией.

Напомним, в начале сентября Моринг заявил, что санкции Европейского союза в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, однако ответные ограничительные меры России наносят большой ущерб.