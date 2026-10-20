Парламент Румынии с четвертой попытки утвердил новое правительство

Парламент Румынии утвердил правительство во главе с Лукой Никулеску

Tекст: Елизавета Шишкова

«Голосование завершено, за было отдано 280 голосов из 335, констатирую, что парламент вынес вотум доверия премьеру Луке Никулеску, его программе и составу правительства», – заявила депутат Сильвия Михалча во время заседания. Ее слова передает РИА «Новости».

Ранее в стране провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и бывшим министром развития Адрианом Вештей. Для успешного утверждения кабинет министров должен был заручиться поддержкой как минимум 233 парламентариев.

Правительственный кризис в Румынии продолжался с мая 2026 года, когда парламент по инициативе Социал-демократической партии вынес вотум недоверия кабинету лидера Национал-либеральной партии Илие Боложана. После трех неудачных попыток сформировать правительство президент Никушор Дан вручил мандат на формирование кабмина Никулеску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД.

В прошлом месяце один из кандидатов на этот пост предрек приход к власти правых.

Летом предыдущий кандидат в премьеры провалил голосование в парламенте.