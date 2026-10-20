Суд в Казахстане запретил работу криптобирж Coinbase, BingX и WEEX

Tекст: Валерия Городецкая

Комитет центра по регулированию финансовых услуг сообщил о запрете на работу криптоплатформ BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase и WEEX. Суд обязал операторов прекратить предоставление услуг и рекламу цифровых активов, передает ТАСС.

Решение также обязывает компании Apple и Google ограничить для казахстанских пользователей доступ к мобильным приложениям этих сервисов. Отмечается, что платформа LBank самостоятельно заблокировала доступ к своим услугам на территории республики.

В комитете пояснили, что деятельность криптовалютных бирж без соответствующей лицензии подрывает целостность регуляторной системы и создает недобросовестную конкуренцию. Легальные участники рынка вынуждены нести расходы на соблюдение строгих требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Международный финансовый центр «Астана» является особой юрисдикцией с собственным судом на основе английского права, где ранее был возможен единственный в стране легальный оборот криптовалют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Казахстане запретили работу бота для знакомств «Дайвинчик».

В апреле президенту республики Касым-Жомарту Токаеву показали первый криптоплатеж через систему CryptoPay.

В феврале правоохранительные органы страны объявили в розыск организаторов онлайн-казино из США и с Украины.