Эксперт оценила значение уверенной победы партии Джонсона в Британии

«Уверенная победа тори означает, что в стране будет сформировано однопартийное правительство и 31 января Британия выйдет из Евросоюза. Но на этом проблемы с Брекзитом не закончатся», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева, комментируя победу тори и сокрушительное поражение противников Брекзита на выборах в британский парламент.

«После Брекзита Соединенному Королевству предстоят переговоры о будущих отношениях с ЕС. Они должны закончиться 31 декабря 2020 года, но обычно такие торги ведутся годами, и успеет ли Великобритания провести их в срок – большой вопрос», – сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

В пятницу стало известно, что по результатам экзитполов, на внеочередных всеобщих выборах в палату общин парламента, консерваторы набрали абсолютное большинство. Если эти подсчеты будут подтверждены официально, тори получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной палате общин. На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты, в первую очередь о «разводе» Британии и Евросоюза.

Всеобщие выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Брекзит к 31 января 2020 года, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, Лейбористская партия обещала повторный референдум о выходе из ЕС. Один из главных сторонников нового референдума, лидер лейбористов Джереми Корбин, после разгромного поражения своей партии на нынешних выборах отказался возглавлять партию во время следующей избирательной кампании.

Американский президент Дональд Трамп уже поздравил лидера консерваторов, британского премьер-министра Бориса Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах. Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером со времен Маргарет Тэтчер, отмечали эксперты. «Мы осуществим Брекзит в срок, к 31 января, без каких-либо «но», «если» или «может быть». Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой», – передал ТАСС заявление Джонсона, сделанное после оглашения предварительных результатов выборов.

Но многое зависит от того, как реально будет происходить процесс Брекзита. Ананьева отметила: в случае, если английское правительство поймет, что будет не успевать с завершением переговоров, оно должно будет попросить об их отсрочке до 1 июля 2020 года. «Борис Джонсон говорил ранее, что не будет просить отсрочки. Очевидно, это говорит о том, что он хочет сохранить вариант «Брекзит без сделки с ЕС», как отправную точку будущих отношений с ЕС – как переговорную позицию Лондона в отношениях с Брюсселем». В любом случае Великобритании предстоят тяжелые переговоры по формату будущих отношений с Европейским союзом, отметила Ананьева.

Что касается влияния победы консерваторов на российско-британские отношения, то скорее нужно ориентироваться на результаты президентских выборов в США 2020 года, заметила Ананьева. «Британия связана с США особыми отношениями, она будет оглядываться на Штаты, и отношения между Россией и Британией будут зависеть от того, как будет складываться американская кампания», – заключила собеседница.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из ЕС. Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин не случайно предрек распад Евросоюза.

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