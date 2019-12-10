Россия и Лаос начали первые в истории совместные учения

Первые совместные российско-лаосские военного учения «Ларос-2019» начались на территории военной школы «Бан Пэн» в Лаосе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

По данным пресс-службы круга, всего от двух стран в учениях, которые пройдут с 10 по 19 декабря, принимают участие более 500 военных. Россию представляют военнослужащие мотострелкового соединения из Забайкалья.

«Военнослужащие ВВО, прошедшие трехдневную акклиматизацию и адаптацию в тропическом климате после сильных декабрьских морозов Забайкалья, приступили к проведению первого этапа совместного военного учения», – передает ТАСС сообщение округа.

Там добавили, что российским военным на период учений лаосская сторона предоставила свои танки Т-72МС, БРДМ-2МС, пулеметы ПКТМ, автоматы АКМ.

«Одной из основных целей проведения совместного учения является расширение двустороннего военного сотрудничества между странами, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом», – отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 декабря военнослужащие России и Узбекистана провели совместные тактические учения «Восток-2019» в Наманганской области Узбекистана.



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