Россия и Узбекистан провели совместные учения под Наманганом

Военнослужащие России и Узбекистана провели совместные тактические учения «Восток-2019» в Наманганской области Узбекистана, сообщили в минобороны республики.

«Совместные тактические учения «Восток-2019» военнослужащих Узбекистана и Российской Федерации прошли на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Узбекистана. С российской стороны в учениях приняли участие военнослужащие Центрального военного округа.

По данным ведомства, в ходе занятий подразделения двух стран должны нашли и уничтожили мобильно передвигающиеся группы условных боевиков, появившихся в приграничных районах Узбекистана.

Отдельным этапом учений стал 5-километровый маршевый бег со штатным оружием в полной боевой выкладке и преодоление сложных препятствий и эвакуация раненых в горной местности.



«Данное мероприятие будет играть важную роль в повышении знаний военнослужащих по профессиональной подготовке, а также в обмене опытом в борьбе с международным терроризмом», – добавили в военном ведомстве Узбекистана.

Напомним, в сентябре замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.

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