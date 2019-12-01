Немецкие СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом

В последнее время президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует новый подход к НАТО, Европе, немецко-французским отношениям, а также заявляет, что не считает Россию «врагом». Немецкое издание Bild назвало причины скептического отношения Макрона к новому мировому порядку.

Прозвучавшее в четверг высказывание Макрона о том, что общим противником НАТО является международный терроризм, а вовсе не Россия или Китай, было позитивно воспринято в Москве и Пекине. «Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю», – приводит издание слова французского лидера.

Для канцлера Германии Ангелы Меркель, однако, это означает появление еще одного «противника» в рядах Североатлантического альянса наряду с Дональдом Трампом, пишет Bild (перевод предоставлен ИноТВ).

Немецкое издание указывает, что роль Франции в НАТО «всегда была неоднозначна». Так, с 1966 по 2009 год Париж не принимал участия в стратегическом планировании альянса.

По мнению автора статьи, реальной причиной слов Макрона об «общем противнике» является недавняя гибель 13 французских солдат в ходе антитеррористической операции в Мали.

Причиной заявления Макрона о том, что Россия не является врагом для НАТО, является его скептический взгляд на новый мировой порядок, приводит Bild мнение профессора истории из Фрайбургского университета (Германия) Йорна Леонарда. Макрон, по его мнению, видит «эрозию трансатлантических отношений и конфликт между США и Китаем» и задумывается над тем, какую роль будет играть Франция в меняющихся условиях.

Французский лидер посылает НАТО предупредительный сигнал и ищет внешнеполитические альтернативы, говорится в статье.

Напомним, ранее Макрон выступил с громким высказыванием о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны. Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО «медленную смерть».