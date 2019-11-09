Фигуристка Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае

Россиянка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.

Щербакова, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 152,53 балла и заняла первое место с общей суммой 226,04 балла, передает РИА «Новости».

Второй стала японка Сатоко Мияхара (211,18), тройку призеров замкнула россиянка Елизавета Туктамышева (209,10).

Еще одна представительница России Софья Самодурова (185,29) расположилась на пятой строчке.

Кроме того, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Россияне, лидировавшие после ритм-танца, получили за произвольный прокат 124,51 балла и стали первыми с общей суммой 209,90 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (208,55), на третьем месте оказались канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (190,74).

Еще одна российская пара Софья Евдокимова/Егор Базин (169,27) стала шестой, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (169,24) заняли седьмое место.

Ранее Щербакова на турнире Skate America – первом этапе серии Гран-при – в Лас-Вегасе заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин. Для нее это первый сезон во взрослом фигурном катании.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка чисто исполнила два четверных лутца (один из них – в каскаде с тройным тулупом) и стала первой в истории спортсменкой, кому удалось выполнить два этих прыжка в одном прокате на международных соревнованиях.

Тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова назвала выступление Щербаковой историческим, а финскую фигуристку Кииру Корпи в Сети обвинили в зависти к россиянке.

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