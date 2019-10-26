Пользователи Сети обвинили финскую спортсменку в зависти к российским фигуристкам

Пользователи Сети обвинили финскую фигуристку Кииру Корпи в том, что она завидует российским спортсменкам, добивающимся успеха в юном возрасте.

Корпи написала в Twitter, что у нее возникают смешанные чувства, когда она видит выступления молодых фигуристок из России.

«Я в восторге от их невероятной техники, но не могу не думать о том, какой ценой достигается такой уровень исполнения в таком возрасте», – указала она.

Также в переписке с одним из комментаторов она задалась вопросом, обсуждаются ли в России этические вопросы фигурного катания, и ей хотелось бы убедиться, что к любому ребенку в этом спорте относятся с уважением.

Затем она отметила, что этот вопрос касается не только России, указав, что это глобальная проблема.

При этом многие пользователи сочли, что финская спортсменка завидует российским фигуристкам.

«Чистая зависть», – написал BredBet.

«Завидуйте молча», – прокомментировал VyacheslavGilev.

«Она просто завидует. Она не смогла сделать ничего выдающегося в этом виде спорта и не сумела войти в историю», – считает GrigoreClaudiu5.

Однако многие пользователи согласились с Корпи, отметив, что многие молодые спортсмены имеют и физические, и психологические проблемы из-за активных тренировок.

Киире Корпи 31 год, она выступает с 2004 года. На Зимних Олимпийских играх 2006 года заняла 16-е место, на Олимпийских играх 2010 года – 11-е. В августе 2015 года завершила спортивную карьеру.

Ранее тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова назвала выступление россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США) историческим.

Напомним, Щербакова на турнире Skate America – первом этапе серии Гран-при – в Лас-Вегасе заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин. Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева.

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