Фигуристка Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова на турнире Skate America – первом этапе серии Гран-при – в Лас-Вегасе заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин. Третье место заняла россиянка Елизавета Туктамышева.

По сумме двух программ 15-летняя Щербакова, которую тренирует Этери Тутберидзе, набрала 227,76 балла. На втором месте оказалась американка Брэди Теннел (216,14), у Туктамышевой, которая заняла третье место, 205,97 балла, передает ТАСС.

Для Щербаковой это первый сезон во взрослом фигурном катании.

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