Тарасова назвала историческим выступление Щербаковой в Лас-Вегасе

Выступление россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США) стало историческим, его смогут повторить только через 100 лет, заявила тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова.

Тарасова назвала прошедшие соревнования историческими. «То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, – это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперед. Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов», – приводит ее слова ТАСС.

«И Лиза (Елизавета Туктамышева, ставшая бронзовым призером, – прим. ВЗГЛЯД), конечно, выстрелила с пятого места [после короткой программы]», – отметила она.

Нынешний сезон является дебютным для Щербаковой на взрослом уровне. Она одержала победу в соревнованиях, набрав 227,76 балла. В произвольной программе 15-летняя фигуристка чисто исполнила два четверных лутца (один из них – в каскаде с тройным тулупом) и стала первой в истории спортсменкой, кому удалось выполнить два этих прыжка в одном прокате на международных соревнованиях.

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