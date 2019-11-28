Пьяные подростки насмерть забили мужчину в Норильске

В СК по Красноярскому краю сообщили о задержании двух подростков, которые подозреваются в убийстве жителя Норильска в его квартире.

По данным следствия, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине и избили его, используя предметы мебели, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК региона.

«Потерпевший умер на месте происшествия... По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15- и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», – сказано в сообщении ведомства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подростков.

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