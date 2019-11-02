В Забайкалье троих подростков арестовали за убийство и изнасилование

В Забайкальском крае троих несовершеннолетних арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, сообщила пресс-служба регионального СК России.

По данным ведомства, подростков ворвались в частный дом, до смерти избили 40-летнего хозяина и изнасиловали его жену. В нападении участвовали двое 16-летних и один 15-летний подросток, сообщается на сайте СК.

Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один оставлен под домашним арестом.

Всем троим предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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