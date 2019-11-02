Пьяная девочка разгромила топором дом в Ленобласти

В Гатчине Ленинградской пьяная девочка-подросток разгромила топором коридор многоквартирного дома. Соседи вынуждены были обратиться в полицию.

Жительница одной из квартир Светлана Новикова рассказала, что «малолетние девочки топором разбили весь коридор», передает «Пятый канал».

Она отметила, что девочки в этом доме не прописаны. При этом подростки регулярно «устраивают беспределы» и дебоши, «приводят молодых людей, хамят, в нетрезвом состоянии».

Выяснилось, что одна из девочек проживает в этом доме с отчимом. Мама подростка давно ушла из семьи, о ее местонахождении никто не знает.

По словам соседей, сам опекун жалеет девочку, поэтому не может повлиять на ее поведение должным образом.

При этом жители дома, постоянно наблюдающие скандалы и погромы, учиняемые несовершеннолетней, многократно обращались в правоохранительные органы. Однако никаких действий не последовало.

В 2016 году подростки на Урале разгромили деревенское кладбище.