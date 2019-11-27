РУСАДА решили не ограничивать в правах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по рекомендациям комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства не будет ограничено в правах, деятельность будет продолжена, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«По всем рекомендациям, что есть сейчас, РУСАДА никак не ограничено в правах, продолжает свою деятельность – это образование, тестирование, обработка результатов, расследования, международная деятельность. Ни официальные лица, никакие другие сотрудники РУСАДА не отстранены ни от каких официальных мероприятий», – передает ее слова РИА «Новости».

При этом 23 ноября сообщалось, что комитет по соответствию ВАДА призвал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.

МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, ИИХФ отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, глава Международной федерации студенческого спорта указал на невозможность отобрать у России Универсиаду-2023.

Рекомендации комитета ВАДА также не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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