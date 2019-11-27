РУСАДА решили не ограничивать в правах

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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«Небесную сотню» опустили на землю

Миф о погибших на Майдане является частью идеологии УкраиныФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Одна из основ современной государственной мифологии Украины – список так называемой небесной сотни, то есть погибших «героев Майдана» – фактически является фальшивкой. Это прямо следует из общедоступных данных, проанализированных одним из украинских юристов. Уже не первый раз постсоветские страны организуют целый «священный сонм» покойников ради того, чтобы оправдать свой развод с Россией. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтобы это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...
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Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              РУСАДА решили не ограничивать в правах

                 27 ноября 2019, 16:39
              Фото: Владимир Песня/РИА Новости
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по рекомендациям комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства не будет ограничено в правах, деятельность будет продолжена, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

              «По всем рекомендациям, что есть сейчас, РУСАДА никак не ограничено в правах, продолжает свою деятельность – это образование, тестирование, обработка результатов, расследования, международная деятельность. Ни официальные лица, никакие другие сотрудники РУСАДА не отстранены ни от каких официальных мероприятий», – передает ее слова РИА «Новости».

              При этом 23 ноября сообщалось, что комитет по соответствию ВАДА призвал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

              В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.

              МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, ИИХФ отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, глава Международной федерации студенческого спорта указал на невозможность отобрать у России Универсиаду-2023.

              Рекомендации комитета ВАДА также не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге.

              Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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