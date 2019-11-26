Президент ИИХФ отказался переносить чемпионат мира по хоккею из России

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России, несмотря на возможное решение ВАДА об отстранении российских спортсменов на четыре года от всех крупных соревнований, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно», – передает его слова ТАСС.

Фазель добавил, что уже есть заключенные контракты и спонсоры этих мероприятий. Для турнира строятся новые арены в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге, отметил глава ИИХФ.

«Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено», – добавил он.

Ранее в ВАДА также отметили, что чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются.

Накануне комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года и запретить поднятие флага России на любом крупном турнире. Газета ВЗГЛЯД писала о турнирах, которые может пропустить Россия.

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