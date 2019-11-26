Внесена ясность по участию России в Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются, заявили в ВАДА.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», – передает РИА «Новости» слова представителя ВАДА.

Таким образом, в случае решения об отстранении российских спортсменов от крупных соревнований сборную России по футболу это никак не коснется. Евро-2020 состоится летом, причем четыре матча в том числе пройдут в Санкт-Петербурге. Российская сборная отобралась на турнир.

Министр спорта Павел Колобков также выразил уверенность, что рекомендации комитета ВАДА не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает, и мы спокойно готовимся к проведению, ожидаем чемпионат Европы. Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд», – сказал он.

Накануне комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также предлагается запретить поднятие флага России на любом крупном турнире.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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