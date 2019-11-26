Глава FISU признал невозможность отнять у России Универсиаду-2023

Взгляд
26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
Разделы

Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

По мнению экспертов, молодежь в Гонконге устроила погромы, «запутавшись» между Западом и КитаемФото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
«Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
              Путин рассказал, как выбирал профессиюДевушку-следователя в Сочи перед суицидом могли изнасиловатьФетисов: Решение ВАДА – это уже не политика, а фактыПушков оценил угрозу Нафтогаза отбирать транзитный газ
              Новый посол России в Лондоне пообещал Британии зеркальные мерыПоявилось видео испытаний F-16 против С-400 в ТурцииВаршава заявила о желании польских пилотов летать на МиГ-29Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»
              Германский эксперт сказал, почему среди немцев портится отношение к СШАФСБ задержала бывшего замглавы угрозыска Пресненского ОМВД по делу о съемных квартирах в МосквеПольская студентка поиздевалась над «нарушившей иерархию» украинкойИталия и Германия ответили Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО

              Главная тема


              Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

              «боевая мощь Украины»


              К украинскому посольству в Москве принесли унитазы

              вместо Крыма


              Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие

              валютные риски


              Набиуллина предупредила об опасности банковских вкладов в евро

              Видео

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              транзит газа


              Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

              алкоголизм и самоубийства


              Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

              «негативный образ»


              Как Швеция запугала русских

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Глава FISU признал невозможность отнять у России Универсиаду-2023

              26 ноября 2019, 14:08

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Лишить Екатеринбург права проведения летней Универсиады-2023 невозможно ни юридически, ни практически, так как все контракты уже подписаны, заявил глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

              Матыцин заявил, что «если исходить из тех рекомендаций, которые были озвучены, то пока это рекомендации комитета по соответствию, а не решение исполкома WADA», передает РИА «Новости».

              «С точки зрения потенциальной опасности, даже исходя из формулировок WADA, я пока ее не вижу в отношении Универсиады – ни юридически, ни практически невозможно (отнять турнир). Контракты уже подписаны несколько месяцев назад», – добавил он.

              Глава FISU также указал, что в России уже «создан оргкомитет, подписан указ президента, сделаны серьезные инвестиции, идет активная работа», и «на федеральной ассамблее буквально 10 дней назад был представлен отчет о проделанной работе».

              «С юридической точки зрения очень сложно это решение (отнять турнир) принять. И с практической тоже – процесс открытия заявок на проведение Универсиады предполагает срок пять лет. То есть, уже остается три года, естественно, это нанесет ущерб заявочному процессу в случае такого решения», – сказал Матыцин.

              Напомним, в июле столицей летней Универсиады 2023 года был выбран Екатеринбург.

              В ноябре стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

              Кроме того, комитет предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя международные турниры.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............