Глава FISU признал невозможность отнять у России Универсиаду-2023

Лишить Екатеринбург права проведения летней Универсиады-2023 невозможно ни юридически, ни практически, так как все контракты уже подписаны, заявил глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Матыцин заявил, что «если исходить из тех рекомендаций, которые были озвучены, то пока это рекомендации комитета по соответствию, а не решение исполкома WADA», передает РИА «Новости».

«С точки зрения потенциальной опасности, даже исходя из формулировок WADA, я пока ее не вижу в отношении Универсиады – ни юридически, ни практически невозможно (отнять турнир). Контракты уже подписаны несколько месяцев назад», – добавил он.

Глава FISU также указал, что в России уже «создан оргкомитет, подписан указ президента, сделаны серьезные инвестиции, идет активная работа», и «на федеральной ассамблее буквально 10 дней назад был представлен отчет о проделанной работе».

«С юридической точки зрения очень сложно это решение (отнять турнир) принять. И с практической тоже – процесс открытия заявок на проведение Универсиады предполагает срок пять лет. То есть, уже остается три года, естественно, это нанесет ущерб заявочному процессу в случае такого решения», – сказал Матыцин.

Напомним, в июле столицей летней Универсиады 2023 года был выбран Екатеринбург.

В ноябре стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Кроме того, комитет предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя международные турниры.