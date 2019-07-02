Столицей летней Универсиады 2023 года выбран Екатеринбург

На исполкоме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе Екатеринбург выбрали столицей летней Универсиады 2023 года, сообщили в Минспорта России.

В министерстве отметили, что других городов-претендентов в этом голосовании не было.

«FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минспорта.



Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани 2013 года, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Напомним, 2 марта 2019 года президент России Владимир Путин открыл Универсиаду в Красноярске и пообещал гостям продемонстрировать русское гостеприимство и прием с открытым сердцем.