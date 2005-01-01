Президент России Владимир Путин открыл Универсиаду в Красноярске и пообещал гостям продемонстрировать русское гостеприимство и прием с открытым средцем.

Глава государства во время выступления отметил, что Универсиада принесет добрые, незабываемые впечатления и войдет в историю спорта как одна из самых ярких страниц, как и предыдущие крупные события на территории России, передает РИА «Новости».

«Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем, и искренне благодарны вам: спортсменам, тренерским штабам, федерациям – за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям», – отметил президент.

Путин пожелал всем спортсменам удачи и побед. «Объявляю 29-ю всемирную зимнюю Универсиаду открытой», – сказал российский лидер.

Торжественное открытие Игр проходит на «Платинум Арене», в соревнованиях участвуют около 3 тыс. студентов из 59 стран мира.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что президент пробудет в Красноярске два дня.