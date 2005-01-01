Путин приехал на открытие Универсиады в Красноярске

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия Универсиады в Красноярске.

Визит главы государства в Красноярск продлится два дня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президент встретился с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», – заявил он на встрече с членами исполкома Федерации.

Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за работой FISU и за ее инициативами. Путин упомянул идеи «двойной карьеры» спортсменов и возможность проведения соревнований не только между национальными сборными, но и между сборными вузов. Глава государства считает, что это повысит дух соревновательности на таких мероприятиях.

Президент также уверен, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и пожелал собеседникам приятно провести время на Играх.

Представители исполкома Федерации поблагодарили Путина за поддержку. Они добавили, что уровень подготовки Красноярска к соревнованиям – очень высокий, и обратили внимание, что в России уже активно обсуждаются вопросы наследия Универсиады.

В воскресенье Путин отправится в деревню Универсиады, увидится со спортсменами и посетит одно из спортивных мероприятий.

Во встрече приняли участие восемь представителей руководства исполкома FISU во главе с ее президентом Олегом Матыциным, а также представитель Международного олимпийского комитета на Универсиаде Шамиль Тарпищев и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Также на Играх присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, помощник президента России Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области – Александр Усс и Евгений Куйвашев.

Зимние Всемирные студенческие игры впервые в истории пройдут в России, всего будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 дисциплинах.

Игры продлятся со 2 по 12 марта, соревнования начались еще 1 марта. Первые медали будут вручены уже 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад пройдут соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

Также там пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Больше всего наград разыграют в лыжных гонках и фристайле.

3 марта состоится повторная церемония для болельщиков, на ней не будет парада спортсменов. Отмечается, что все билеты на мероприятие уже раскуплены. Режиссером и постановщиком церемонии является российский тренер, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.