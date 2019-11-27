Эстония решила помочь Украине с организацией обороны

Министры обороны Эстонии и Украины Юри Луйк и Андрей Загороднюк на встрече в Таллине подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований, сообщили в пресс-службе эстонского военного ведомства.

По словам Луйка, «практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжается и охватывает ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации получивших ранения военнослужащих и укрепления киберзащиты», передает РИА «Новости».

«Мы также подписали декларацию о намерениях, чтобы поделиться опытом Эстонии в области создания территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев», – цитирует эстонского министра пресс-служба военного ведомства республики.

В частности, эстонские специалисты, опираясь на опыт военизированного ополчения Кайтселиит, помогут Украине разработать современную концепцию территориальной обороны, сообщил Луйк.

Эстония также пообещала поддерживать Киев в формате сотрудничества с НАТО.

Напомним, на прошлой неделе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории. В Кремле это заявление назвали неприемлемым.

В МИД России подчеркнули, что «тема закрыта раз и навсегда», указав, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Там также напомнили, что Эстония официально согласилась с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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