Киев расширил зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР
Власти Украины расширили зону обязательной принудительной эвакуации в северной части Донецкой Народной Республики, находящейся под контролем ВСУ, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, эвакуация касается семей с детьми и охватывает 19 населенных пунктов Лиманской территориальной общины. В их числе указаны Яровая, Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка.
Он уточнил, что в указанных населенных пунктах на данный момент остаются 109 детей.
Ранее Украина провела принудительную эвакуацию жителей 14 сел Днепропетровской области.
Власти города Запорожье разрешили рассмотреть возможность введения обязательной эвакуации населения из-за продвижения российских войск.