Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинцы начинают активно объединяться и выходить на улицы, протестуя против политики Владимира Зеленского, несмотря на усиливающиеся репрессии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L’Antidiplomatico. Причиной массового недовольства стал новый закон об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, который, по мнению граждан, ослабляет антикоррупционные институты страны.

В публикации отмечается: «Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима, ослабляющий антикоррупционные агентства. Население сплачивается, и делает это, несмотря на жестокие репрессии», – говорится в материале. Журналисты подчеркивают, что протесты охватывают все больше регионов, несмотря на давление со стороны властей.

Автор статьи называет политический режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и использующим принудительный призыв в армию. По мнению издания, всё больше украинцев начинают осознавать ограничения своих политических прав и открыто выражают несогласие с действиями руководства страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве. Депутаты партии Зеленского отказались голосовать за отмену закона о НАБУ, опасаясь последствий. Зеленский запер послов G7 в одной из комнат без связи, чтобы не дать им повлиять на принятие закона о НАБУ.