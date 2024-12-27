Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Премьер Грузии рассказал о катастрофе Украины после «искусственного «Майдана»
Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, напомнивший сторонникам оппозиции о печальных последствиях событий 2013-2014 годов в Киеве для Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, – сказал он журналистам. – Такими же они были сейчас в Грузии (на акциях оппозиции). Это координированные действия с целью распространения идеологии либерального фашизма, беспорядков, смены властей».
«Что это все принесло Украине? До «Майдана» Украина была государством с суверенитетом, территориальной целостностью, развивалась экономика... Сегодня Украина потеряла 20 процентов территорий, в такой тяжелой ситуации полностью нарушен ее суверенитет, в экономике тяжелейшее положение», – сказал председатель правительства Грузии.
По словам Ираклия Кобахидзе, «разрушена украинская инфраструктура, в том числе с точки зрения энергетики, 20 процентов территорий оккупировано, погибли сотни тысяч человек, о чем говорит и (избранный президент США Дональд) Трамп».
«Вот к чему обычно приводят искуственно навязанные извне эмоции», – сказал он.