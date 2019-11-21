Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии

Эстония официально согласилась с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор, указало российское посольство в Таллине.

В посольстве России в Таллине напомнили, что «в подписанных в 2014 году пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий», передает ТАСС.

«Официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала. Проводимая эстонской стороной работа по обустройству совместной с Россией границы с задействованием немалых сил и средств наглядно свидетельствует в пользу этих договоренностей», – обратили внимание российские дипломаты.

«При этом российская позиция была и остается неизменной: Тартуский мирный договор 1920 года стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году, – указали в посольстве. – Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия на основе сложившихся к тому времени правовых реалий, в том числе и в пограничной сфере. Утверждения о международном признании всеми государствами Эстонии в границах 1940 года не соответствуют действительности».

«Убеждены, что попытки спекулировать на теме некоей «аннексии» ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией, что никоим образом не соответствует интересам и чаяниям абсолютного большинства эстоноземельцев, стремящихся к развитию добрососедских связей с нашей страной», – резюмировали в диппредставительстве.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории.

В Кремле это заявление назвали неприемлемым. В МИД России подчеркнули, что «тема закрыта раз и навсегда», указав, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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