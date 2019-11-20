Эксперт оценил территориальные претензии Эстонии к России

«НАТО не собирается воевать с Россией из-за Ивангорода. Там много неадекватных людей, но не настолько неадекватных», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал заявление эстонских властей о якобы «аннексированных Россией территориях» и о «плане Б» по защите от России из-за кризиса НАТО.

«Я профессор факультета международных отношений, а не медицинского факультета СПбГУ, а этот вопрос туда, там сильная кафедра психиатрии, – заметил профессор СПбГУ, глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, член националистической «Консервативной народной партии» (EKRE), заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории. По мнению спикера, аннексировано «около 5 процентов территории». «С точки зрения внешней политики это бред», – отметил Межевич. Он пояснил, что линия государственной границы России и Эстонии была согласована еще в первой половине 1990-х годов, и она повторяла административную границу РСФСР и Эстонской ССР с незначительными взаимными уступками.

Но с точки зрения внутренней политики заявления Пыллуааса вполне объяснимы, отметил Межевич. По его мнению, это один из элементов борьбы за электорат между блоком EKRE и Центристской партии – и бывшей правящей, а теперь оказавшейся в оппозиции Партии реформ. «Политикам ведь нужно зарабатывать очки на выборах, на подготовке к выборам. Мы наблюдаем очередной рецидив вынесения внутриполитической дискуссии во внешнюю сферу», – пояснил эксперт.

Показательно, что практически синхронно с заявлением спикера Пыллуааса антироссийский демарш предпринял его соратник по EKRE, глава МИД Эстонии Март Хельме. Накануне он заявил, что в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза странам Прибалтики нужно готовить запасной вариант обеспечения собственной безопасности «чтобы вновь не возникла Российская империя». «Надеюсь, что НАТО выйдет из кризиса и останется надежной гарантией против угрозы России», – заявил Хельме.

Таким образом, если президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, а премьер Чехии Андрей Бабиш призвал пересмотреть основы альянса, то в Эстонии по-прежнему надеются на натовское прикрытие от России. Но в руководстве НАТО не найдется столько неадекватных людей, готовых пойти на конфликт с Россией из-за эстонских территориальных претензий, отметил Межевич. «Эстонские политики не в тренде. То, что может позволить себе президент Франции или политическое руководство Чехии, не может позволить себе руководство Эстонии. Это несопоставимые величины. Даже территориальные претензии Эстонии к России говорят об отсутствии авторитета – серьезные люди подобными словами не бросаются», – указал эксперт.

Заявление спикера эстонского парламента было сделано в ответ на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора, заключенного Эстонией и Советской Россией в 1920 году. По этому договору, в границах Эстонии оказались населенные преимущественно русскими города Печоры, Новый Изборск (ныне – в Печорском районе Псковской области) и Ивангород, ныне – в Ленинградской области. В 1944-45 годах Ивангород и Печорский район были переданы из состава Эстонской ССР в РСФСР.

С точки зрения России, Тартуский мирный договор (а значит, и его положения о границах), прекратил свое действие в 1940 году, с вступлением Эстонии в состав СССР. Однако эстонские политики периодически заявляют о том, что договор де-юре продолжает действовать.

В марте этого года националистическая партия EKRE, представители которой пробились в состав нового правительства республики, потребовала оспорить территориальную принадлежность Ивангорода и части Псковской области. Лидер EKRE, глава МИД Эстонии Март Хельме тогда заявил, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В МИД России территориальные претензии назвали неприемлемыми.

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