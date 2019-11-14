Власти Чехии призвали пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер Чехии Андрей Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном в Пражском граде заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО, а также некоторые правила альянса после 70 лет его существования.

«Необходимо, чтобы европейские государства, его (НАТО) члены заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре (о создании НАТО), который был подписан 70 лет назад», – приводит слова премьера Чехии РИА «Новости».

По словам Бабиша, у него и президента Чехии Милоша Земана схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. В связи с этим чешский премьер пообещал поднять этот вопрос на заседании Евросовета.

Вместе с этим, комментируя высказывание французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, Бабиш выразил мнение, что «НАТО является важным альянсом»

В то же время, по мнению премьера Чехии, европейские страны нуждаются в более оперативных акциях, когда, например, необходимо принять меры против контрабандистов, переправляющих людей через Средиземное море.

«Конечно, мы не хотим никакой европейской армии, однако существует определенный простор для сотрудничества», – подчеркнул Бабиш, добавив, что подобное мнение преобладает и в других европейских странах.

Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

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