Российские ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над пятью областями России

Tекст: Денис Тельманов

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 26 украинских беспилотников над различными регионами страны, передает ТАСС. По информации Минобороны, атаки произошли вечером 12 августа в период с 20:40 до 22:30 по московскому времени.

В сообщении ведомства отмечается, что 12 беспилотников были сбиты над Брянской областью, девять – над Курской, три – над Белгородской. По одному дрону был ликвидирован над Воронежской и Орловской областями. Все аппараты были самолетного типа.

В министерстве подчеркнули, что действия ПВО предотвратили возможные разрушения и потери среди гражданского населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, в результате чего четверо детей получили ранения.

Власти в Воронеже запустили систему оповещения и рекомендовали гражданам укрыться в помещениях из-за угрозы атаки беспилотника.

В больнице скончался еще один человек, пострадавший из-за атаки беспилотника в Арзамасе Нижегородской области.