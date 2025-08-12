Власти объявили тревогу в Воронеже из-за удара БПЛА

В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

О введении тревоги в связи с угрозой удара беспилотного летательного аппарата сообщил губернатор Александр Гусев, в своем Telegram-канале. Он отметил, что в городе работают системы оповещения и попросил жителей проявлять бдительность.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА – сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», – написал губернатор.

Он призвал жителей следить за дальнейшими объявлениями МЧС России и правительства региона. Информация о возможных последствиях и деталях угрозы пока не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в больнице скончался еще один человек, пострадавший во время атаки беспилотника в Арзамасе Нижегородской области.

Вооруженные силы Украины сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Никитовском районе Горловки, в результате чего четверо детей получили ранения.

Несколько беспилотников атаковали республику Татарстан, но жертв и пострадавших среди населения нет, а ограничения на работу аэропортов в Казани и Оренбурге были сняты.