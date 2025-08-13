Стало известно о продвижении Северян и потерях ВСУ в двух областях

Tекст: Денис Тельманов

Продвижение российских войск в Харьковской и Сумской областях продолжается, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении интенсивность боевых действий снизилась, за исключением Юнаковки, где бойцы «Севера» смогли продвинуться на четыреста метров и овладеть восемью зданиями.

В районе Яблоновки военнослужащие сорвали попытку контратаки со стороны ВСУ, после чего противник не предпринимал активных действий. На фронте в Теткинском и Глушковском районах изменений не произошло, авиация продолжает обстрелы по украинским скоплениям. В 95-й одшбр ВСУ зафиксировано снижение дисциплины и отказ выдвигаться на передовые позиции из-за потерь и усталости.

В Харьковской области идут ожесточенные бои в лесу у Синельниково, где подразделения «Севера» заняли две позиции и продвинулись на двести метров, отразив контратаку. В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, расширен плацдарм и занято три здания. На Липцовском направлении противник использовал дроны типа «Баба Яга», большая часть которых сбита. В районе Меловое-Хатнее изменений не произошло, уничтожены два пикапа ВСУ вблизи Хатнее. Ранее был накрыт опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщается о потерях среди личного состава противника.

По итогам суток ВСУ потеряли более 180 человек, из которых свыше 100 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Было уничтожено несколько единиц техники и вооружения, включая ББМ, минометы, станции спутниковой связи, беспилотники, склады и пикапы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту и ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Российские войска на Константиновском направлении в ДНР уничтожили боевую бронемашину «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ. За последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють».