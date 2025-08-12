Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении
На Константиновском направлении в ДНР уничтожены боевая бронемашина «Козак» и бронетранспортер M113, что сорвало две попытки ротации подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в военном ведомстве, военнослужащие Южной группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили боевую бронемашину «Козак» и бронетранспортер M113, сорвав две попытки ротации подразделений ВСУ на Константиновском направлении, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, воздушная разведка с помощью беспилотников выявила технику противника, которой ВСУ пытались провести ротацию личного состава и доставить боеприпасы к линии соприкосновения.
В министерстве уточнили, что боевая бронемашина «Козак» из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ была замечена при попытке выехать из города Константиновка. Координаты передали расчету разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет», который поразил цель.
Американский бронетранспортер M113, принадлежащий 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, был выявлен северо-западнее села Предтечино. Его координаты оперативно передали минометному расчету, который уничтожил бронетехнику.
