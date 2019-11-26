Разгонный блок «Волга» затопили в Тихом океане

Разгонный блок «Волга», с помощью которого был выведен на орбиту военный спутник, запущенный в понедельник с Плесецка, затопили в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что «специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по сведению блока выведения «Волга» с целевой орбиты космического аппарата Минобороны России и затоплению его в акватории Тихого океана», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Во вторник в Минобороны сообщили, что военный спутник-инспектор выведен на орбиту.