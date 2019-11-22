Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» планируется провести на морском полигоне Северного флота до конца 2019 года, сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

«Пуск «Циркона» предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.

В НПО машиностроения, которое ведет разработку «Циркона», отказались от комментариев на тему планируемых испытаний.

Ранее сообщалось, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение Военно-морского флота в 2023 году.

Президент России Владимир Путин сообщал, что гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

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