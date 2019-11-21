Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Диалог важен «даже с самыми трудными партнерами», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, говоря об отношениях республики с Россией.

В ходе интервью интернет-изданию EurActiv Кальюлайд обвинила Москву в «несоблюдении» взятых на себя обязательств на международном уровне, передает РИА «Новости».

«Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», – заявила Кальюлайд.

По ее словам, уровень российских сил и технологий на западных границах близ Эстонии настолько велик, что «соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях «Запад-2009».

«Поэтому НАТО нужно понимать, что будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так», – подчеркнула Кальюлайд.

При этом она признала, что Москва не представляет «непосредственной угрозы» для республики, а также выразила уверенность, что НАТО «стопроцентно защитит своих союзников, но эти сто процентов зависят от готовности и возможности сдерживания».

Также Кальюлайд заявила, что не получила приглашение на парад Победы в Москву в 2020 году. При этом в начале ноября премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что обсуждал с Кальюлайд возможную поездку в российскую столицу на 9 мая.

Она также отметила, что считает диалог важным «даже с самыми трудными партнерами».

Напомним, в Кремле назвали неприемлемым заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что Россия «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории. В МИД России подчеркнули, «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

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