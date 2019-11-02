Минздрав уменьшил норму суточного потребления соли

В России в два раза уменьшили норму суточного потребления соли. Такие требования прописаны в рекомендациях, отвечающих современным требованиям здорового питания, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Изменения в документ внесла глава Минздрава Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы – инфаркта или инсульта», – отмечает Салагай.

Чтобы уменьшить потребление соли, специалисты ВОЗ советуют есть меньше соленых закусок и соусов, использовать меньше соли при приготовлении пищи и убирать со столов солонки.

Кроме того, в приказе Скворцовой отмечается, что вся пищевая соль должна быть йодирована.

С 2016 года в России действовала норма потребления соли – 11 граммов в сутки.

Ранее в Минздраве заявили, что россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода. Бороться с проблемой йододефицита планируют благодаря поэтапному внедрению йодированной соли. Например, первым шагом будет использование ее в хлебобулочных изделиях.