Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники ВСУ в 133 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотник самолетного типа.
С начала специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 тыс. 183 беспилотников, 586 ЗРК, 19611 танков и других бронированных машин, 1497 машин РСЗО, 18 тыс. 960 артиллерийских орудий и минометов.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям погранслужбы Украины в районе Алисовки в Харьковской области, отразили две контратаки 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих.
Группировка «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ в пяти населенных пунктах, отразила 10 контратак украинских штурмовиков. Потери противника в зоне ее действия составили до 500 военнослужащих.
«Южная» группировка поразила формирования ВСУ в шести населенных пунктах ДНР, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих.
Группировка «Центр» поразили живую силу и технику ВСУ в восьми населенных пунктах и отразили девять контратак. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 530 военнослужащих.
Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив формирования ВСУ в четырех населенных пунктах. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих.
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ в четырех населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.
В конце ноября ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.
До этого российские военные также поражали военные аэродромы Украины.